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Один человек погиб и двое пострадали при атаках ВСУ на Белгородчину

В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников погиб один человек и двое пострадали. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Источник: Life.ru

В Белгороде дрон ударил по коммерческому объекту, что привело к гибели мужчины. Ещё один пострадавший в городе был госпитализирован с тяжёлыми осколочными ранениями. Кроме того, в селе Глотово Грайворонского округа из-за детонации FPV-дрона травмирован местный житель — у него диагностирована черепно-мозговая травма.

Ранее сегодня сообщалось, что ВСУ нанесли удар беспилотником по многоэтажному жилому дому в Керчи. В результате пострадали десять человек.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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