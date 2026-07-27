Жуткая пропажа на Гренаде: женщина ушла на пляж и не вернулась

Речь идет об Элизабет Уодделл, приехавшей из штата Северная Каролина. Ее местонахождение остается неизвестным с 22 июля. Как установили в полиции, в последний раз туристку видели в день ее пропажи на пляже Гранд-Анс. Отмечается, что на побережье она отправилась без сопровождения.