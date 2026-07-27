Жуткая пропажа на Гренаде: женщина ушла на пляж и не вернулась

На острове Гренада в Карибском море разыскивают 44-летнюю гражданку США, которая перестала выходить на связь после посещения пляжа. Об исчезновении женщины сообщает телеканал CBS.
Речь идет об Элизабет Уодделл, приехавшей из штата Северная Каролина. Ее местонахождение остается неизвестным с 22 июля. Как установили в полиции, в последний раз туристку видели в день ее пропажи на пляже Гранд-Анс. Отмечается, что на побережье она отправилась без сопровождения.
Местные правоохранители обратились к населению с просьбой помочь в поисках. В заявлении полиции особый акцент сделан на обращении к рыбакам, судовладельцам и жителям, проживающим в южной части острова. Их просят делиться любой информацией, которая может пролить свет на обстоятельства исчезновения женщины.
К поискам подключился и супруг пропавшей. Мужчина разместил на своей странице в социальной сети призыв о содействии, сопроводив его снимком жены. Семья надеется на помощь общественности в установлении судьбы Элизабет.
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