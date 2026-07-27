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Ураган повредил крыши 110 многоквартирных домов в Ростовской области

В Ростовской области продолжают оценивать ущерб после штормового ветра и ливней. В минувшие выходные в различных населенных пунктах региона были повреждены крыши 110 многоквартирных домов, из них 7 — в Ростове-на-Дону.

Источник: "Российская газета"

В Ростовской области продолжают оценивать ущерб после штормового ветра и ливней. В минувшие выходные в различных населенных пунктах региона были повреждены крыши 110 многоквартирных домов, из них 7 — в Ростове-на-Дону.

Как рассказал губернатор области Юрий Слюсарь, восстановлено 80 процентов поврежденных линий электропередачи и подстанций высокого и низкого напряжения. Энергоснабжение появилось у 70 процентов потребителей, оставшихся без света.

Частично ограничения еще действуют в Ростове, Азове, Батайске, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске, а также в восьми районах области. А вот проблем с водоснабжением после разгула стихии уже нет. Оно полностью восстановлено.

Ремонтные работы в регионе ведутся круглосуточно, распиливаются и вывозятся поваленные ветром деревья. По словам главы Ростовской области, случившееся — огромный удар по «легким» города.

Планируется спасти частично поврежденные деревья — обеспечить формирование их крон. В решении проблемы окажут помощь дендрологи Ботанического сада. В области также будут проведены мероприятия по воспроизводству зеленых насаждений.

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