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Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область

У одного из пострадавших при атаке ВСУ на Белгородскую область диагностирована открытая черепно-мозговая травма.

Источник: Комсомольская правда

Один человек погиб и двое получили ранения при атаках беспилотников ВСУ на Белгород и несколько округов Белгородской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Белгороде дрон ударил по коммерческому объекту. Один мужчина скончался на месте. Другого пострадавшего со множественными осколочными ранениями рук, ног и грудной клетки доставляют в областную клиническую больницу.

«В селе Глотово Грайворонского округа при детонации FPV-дрона у мужчины открытая черепно-мозговая травма и множественные осколочные ранения», — добавили в оперштабе.

Ранее Белгород подвергся массированной атаке беспилотников. Ранения получили 13 человек, в том числе двое детей. Были повреждены многоквартирные и частные дома, коммерческий объект и десятки автомобилей. В городе также произошли пожары.

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