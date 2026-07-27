Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область

Один человек погиб и двое получили ранения при атаках беспилотников ВСУ на Белгород и несколько округов Белгородской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
В Белгороде дрон ударил по коммерческому объекту. Один мужчина скончался на месте. Другого пострадавшего со множественными осколочными ранениями рук, ног и грудной клетки доставляют в областную клиническую больницу.
«В селе Глотово Грайворонского округа при детонации FPV-дрона у мужчины открытая черепно-мозговая травма и множественные осколочные ранения», — добавили в оперштабе.
Ранее Белгород подвергся массированной атаке беспилотников. Ранения получили 13 человек, в том числе двое детей. Были повреждены многоквартирные и частные дома, коммерческий объект и десятки автомобилей. В городе также произошли пожары.