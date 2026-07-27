Взорвался от уведомлений: Москвич едва не лишился рук из-за перегретого айпада

Ранее сообщалось, что в Волгограде смартфон Honor 90, купленный на маркетплейсе, взорвался прямо в руках у местной жительницы. По её словам, телефон стоимостью 30 тысяч рублей внезапно заискрился во время использования. Женщине чудом удалось оттолкнуть находившегося рядом трёхлетнего ребёнка, но сама она получила ожог руки. Горящий аппарат продолжал дымить и повторно взорвался, пока хозяйка бежала с ним в ванную, чтобы бросить в воду. Дым был настолько сильным, что в квартиру сбежались соседи, приняв случившееся за пожар.