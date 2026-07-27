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В Румынии остановят энергоблок АЭС «Чернаводэ» из-за обмеления Дуная

Румынская компания Nuclearelectrica утром 28 июля остановит и отключит от национальной энергосистемы первый энергоблок АЭС «Чернаводэ» из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае, вызванного сильной засухой.

Источник: РБК

Об этом сообщила организация, передает телеканал Digi24.

Решение носит превентивный характер и принято в соответствии с действующими процедурами, заявила компания. При необходимости могут быть остановлены оба энергоблока станции.

Nuclearelectrica подчеркнула, что остановка не представляет угрозы для ядерной безопасности, персонала и окружающей среды.

Уровень воды в Дунае на территории Румынии опустился до самого низкого значения с 1996 года, сообщила ранее румынская газета Jurnalul. Создавшаяся обстановка также привела к перебоям в работе туристической отрасли. По данным The Independent, ранее несколько круизных судов застряли к северу от Будапешта, а экскурсии были отменены из-за низкого уровня воды.

Газета подчеркнула, что в 2026 году внутренние водные пути по всей Европе пострадали из-за продолжительных волн жары и засухи.

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