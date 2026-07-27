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В Крыму в ДТП с рейсовым автобусом погибли водитель и двое детей

На трассе Симферополь — Евпатория произошло смертельное ДТП. Водитель «Лады Гранты» 1963 года рождения выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с рейсовым автобусом «Паз Вектор». В результате аварии погибли водитель и двое детей — 2010 и 2017 годов рождения. Ещё один ребёнок 2022 года рождения госпитализирован.

Источник: Life.ru

Кадры с места смертельного ДТП. Видео © Telegram / МВД Крым.

По предварительным данным, авария произошла около 17:20 вблизи села Орехово Сакского района. Водитель «Лады Гранты» по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом, который следовал по маршруту Саки — Геройское.

«В результате ДТП водитель и двое несовершеннолетних пассажира автомобиля “Лада Гранта” смертельно травмированы. Ещё один ребёнок доставлен в медучреждение», — говорится в сообщении регионального главка МВД.

В автобусе на момент ДТП находилось около 20 человек. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

Ранее сообщалось, что в результате аварии с экскурсионным микроавтобусом в Ярославской области пострадали восемь человек, среди которых двое несовершеннолетних. 62-летний водитель Mercedes-Benz потерял контроль над машиной. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. В момент аварии в салоне было 19 пассажиров.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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