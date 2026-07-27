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Погибшие на Эльбрусе альпинисты брали с собой в кошку: что известно о ее судьбе

Погибшие на Эльбрусе альпинисты из Боснии брали с собой в путешествие кошку.

Источник: Комсомольская правда

Погибшие на Эльбрусе альпинисты из Боснии и Герцеговины Альма и Денис Окановичи привезли в Россию любимую кошку Мачику. Питомица сопровождала супругов во многих путешествиях и должна была отправиться с ними к высочайшей вершине Европы. Об этом пишет «КП-Ставрополь».

Окановичи были известны в альпинистском сообществе и вели блог «Трио фантастико». Его главным символом стала трехцветная Мачика, которую супруги взяли еще маленьким котенком. В походах она шла рядом с хозяевами, а когда уставала, забиралась на рюкзак. Вместе с ними кошка уже побывала на Гроссглокнере — самой высокой горе Австрии.

Перед восхождением на Эльбрус супруги сообщили, что успешно прошли акклиматизацию на высоте 4500 метров.

«Сегодня вечером в 01:00 отправляемся на главный подъем. Скрестите пальцы — впереди нас ждет самый большой вызов… Мачика направляется к самой высокой вершине Европы», — написали они 24 июля.

Эта публикация стала последней. Спустя сутки группа из семи граждан Боснии и Герцеговины попала в снежную бурю на высоте более 5100 метров. Пять альпинистов, включая Альму и Дениса, погибли. Двоих участников спасатели спустили с горы с сильным обморожением.

Судьба Мачики остается неизвестной. При эвакуации тел животное не обнаружили. Замначальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев, что спасатели кошку не видели. Не исключено, что супруги оставили ее в базовом лагере перед подъемом.

Неделей ранее на Эльбрусе погиб 11-летний мальчик, который отправился на восточную вершину вместе с отцом. Ребенку стало плохо во время спуска. На помощь вышли 12 спасателей МЧС, однако спасти его не удалось. Специалисты отмечали, что гиды не рекомендуют детям младше 14 лет совершать такие восхождения.

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