Погибшие на Эльбрусе альпинисты брали с собой в кошку: что известно о ее судьбе

Окановичи были известны в альпинистском сообществе и вели блог «Трио фантастико». Его главным символом стала трехцветная Мачика, которую супруги взяли еще маленьким котенком. В походах она шла рядом с хозяевами, а когда уставала, забиралась на рюкзак. Вместе с ними кошка уже побывала на Гроссглокнере — самой высокой горе Австрии.