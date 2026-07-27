Арестованному за фейки блогеру Ремесло назначили психиатрическую проверку

Напомним, Басманный районный суд Москвы ранее удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Ремесло на 1 месяц и 30 суток по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ. Он помещён в СИЗО № 7 в Капотне. Свою вину он не признаёт, а защита намерена обжаловать решение суда. Тем не менее ключевым доказательством в уголовном деле стало его интервью Ксении Собчак. Именно эта беседа легла в основу обвинения.