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Один человек погиб в результате удара БПЛА ВСУ в Белгородской области

Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил региональный оперативный штаб.

Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил региональный оперативный штаб.

— Во время очередных ударов ВСУ один человек погиб, двое получили ранения, — говорится в публикации.

Согласно предоставленной информации, в Белгороде беспилотник украинской армии ударил по коммерческому объекту. Один мужчина скончался на месте. Одного из пострадавших со множественными осколочными ранениями рук, ног и грудной клетки госпитализировали.

В этот же день в Ростове-на-Дону вспыхнули пожары на территории частного предприятия, складов и нескольких частных домов в результате падения беспилотников. Разрушения были зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах.

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