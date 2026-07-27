Один человек погиб в результате удара БПЛА ВСУ в Белгородской области

Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил региональный оперативный штаб.
— Во время очередных ударов ВСУ один человек погиб, двое получили ранения, — говорится в публикации.
Согласно предоставленной информации, в Белгороде беспилотник украинской армии ударил по коммерческому объекту. Один мужчина скончался на месте. Одного из пострадавших со множественными осколочными ранениями рук, ног и грудной клетки госпитализировали.
В этот же день в Ростове-на-Дону вспыхнули пожары на территории частного предприятия, складов и нескольких частных домов в результате падения беспилотников. Разрушения были зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах.