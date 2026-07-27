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В Ленинском районе Ростова приступили к устранению последствий атаки БПЛА

В Ленинском района Ростова поврежденные из-за БПЛА окна закрыли временной пленкой ПВХ.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинском районе Ростова-на-Дону приступили к устранению последствий атаки БПЛА. Об этом в соцсетях сообщила глава района Юлия Мищук.

Активисты движения «Народный фронт “За Россию” и ООО “ЭкоЦентр” организовали уборку территории, а также помогли закрыть поврежденные окна временной пленкой ПВХ.

— Параллельно подрядной организацией выполнены замеры окон. В течение двух недель планируем завершить работы по остеклению, — сообщила Юлия Мищук.

Также проводится обследование кровли жилого дома для капитального ремонта. Ремонт планируют начать в ближайшее время.

Добавим, в Ленинском районе Ростова-на-Дону для пострадавших жителей открыли горячую линия: +7 (863) 240−20−07. Кроме того, можно обратиться в оперативный штаб на Соборном, 36 (3 этаж, каб. 31).

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