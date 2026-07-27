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В Крыму водитель и двое детей погибли в ДТП с рейсовым автобусом

В Крыму водитель и двое детей погибли при столкновении с рейсовым автобусом. Еще один ребенок получил травмы.

Источник: Аргументы и факты

Водитель и двое детей погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием рейсового автобуса в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

Еще один ребенок получил травмы. Подробности о его состоянии, месте и обстоятельствах аварии в сообщении не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Сочи автомобиль Toyota Land Cruiser врезался в портал тоннеля. В аварии погибли водитель и четыре пассажира, включая троих детей, еще трех детей доставили в больницу.

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