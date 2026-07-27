В Крыму водитель и двое детей погибли в ДТП с рейсовым автобусом

Еще один ребенок получил травмы. Подробности о его состоянии, месте и обстоятельствах аварии в сообщении не приводятся.
Ранее сообщалось, что в Сочи автомобиль Toyota Land Cruiser врезался в портал тоннеля. В аварии погибли водитель и четыре пассажира, включая троих детей, еще трех детей доставили в больницу.
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