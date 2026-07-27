BMW превратился в факел: подробности смертельного столкновения под Троицком

Крупная авария с летальным исходом произошла в понедельник вечером в районе села Вороново на Калужском шоссе. В результате жесткого столкновения легкового автомобиля BMW и грузового фургона оба транспортных средства оказались охвачены пламенем.
По информации Телеграм-канала «112», местные жители услышали мощный хлопок, после чего увидели сильное зарево со стороны проезжей части. Очевидцы происшествия сообщают о серии взрывов, сопровождавших пожар, площадь которого, по предварительным оценкам экстренных служб, достигла 40 квадратных метров.
На месте происшествия в настоящее время работают пожарные расчеты и бригады скорой помощи. По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек. Обстоятельства столкновения и информация о других возможных пострадавших в данный момент уточняются оперативными группами ГИБДД.
В тоже время Телеграм-канал Shot сообщает, что могли погибнуть два человека, которые находились в легковом автомобиле, также пострадал мотоциклист, который тоже был участником ДТП.