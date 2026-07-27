BMW превратился в факел: подробности смертельного столкновения под Троицком

На месте происшествия в настоящее время работают пожарные расчеты и бригады скорой помощи. По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек. Обстоятельства столкновения и информация о других возможных пострадавших в данный момент уточняются оперативными группами ГИБДД.