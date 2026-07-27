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Shot: Двое человек погибли в ДТП с грузовиком на Калужском шоссе в Москве

Двое человек, по предварительной информации, погибли в результате аварии с грузовиком на Калужском шоссе в Москве. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

Двое человек, по предварительной информации, погибли в результате аварии с грузовиком на Калужском шоссе в Москве. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, инцидент произошел вблизи села Вороново. После столкновения иномарка загорелась, затем огонь перекинулся на грузовик. Во время пожара очевидцы услышали несколько взрывов.

Также в аварии пострадал мотоциклист. На месте аварии работают экстренные службы, говорится в публикации.

До этого шесть подростков погибли в результате ДТП в Республике Татарстан. В Зеленодольске водитель машины «Шевроле» не справился с управлением и на всей скорости влетел в дерево, после чего автомобиль загорелся вместе с пассажирами.

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