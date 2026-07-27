Shot: Двое человек погибли в ДТП с грузовиком на Калужском шоссе в Москве

Двое человек, по предварительной информации, погибли в результате аварии с грузовиком на Калужском шоссе в Москве. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил Telegram-канал Shot.
По информации канала, инцидент произошел вблизи села Вороново. После столкновения иномарка загорелась, затем огонь перекинулся на грузовик. Во время пожара очевидцы услышали несколько взрывов.
Также в аварии пострадал мотоциклист. На месте аварии работают экстренные службы, говорится в публикации.
До этого шесть подростков погибли в результате ДТП в Республике Татарстан. В Зеленодольске водитель машины «Шевроле» не справился с управлением и на всей скорости влетел в дерево, после чего автомобиль загорелся вместе с пассажирами.