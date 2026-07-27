В Сети захейтили погибшую мотоактивистку Сонату, у которой остались двое детей

В Ростове-на-Дону состоялись похороны известной в мотосообществе активистки Софьи Г., известной под псевдонимом Соната. У нее остались двое сыновей, которым сейчас требуется и материальная, и моральная поддержка. И пока соратники погибшей в ДТП Сонаты собирают средства на помощь ее семье, сетевые комментаторы обрушивают волну хейта на байкершу: «хорошим» мамам — не место на байке!
Многие хейтеры приводили в пример похожий случай с МотоТаней (Татьяной Озолиной), погибшей в ДТП в Турции два года назад. У нее тоже остался несовершеннолетний сын.
В то же время опытные байкеры говорят, что женщины за рулем «харлеев» — не такая уж и редкость. Попадая в байкерское движение, дамы чувствуют себя едва ли не более гармонично, чем на «мамских» форумах.
Как рассказал «РГ» руководитель объединения «МотоМосква» Андрей Иванов (Проректор), девушек на байках всегда было достаточно, но в последнее время и правду стало больше.
«Девушек среди наших соратников действительно много, — сказал Проректор. — Техника стала безопаснее, да и популярность этого вида транспорта растет».
Стремление женщин сесть на байк может отражать потребность их в автономии, ярких эмоциях и поиске собственной идентичности, полагает кандидат психологических наук, психолог Оксана Еремина.
«Мамы, у которых всегда включена “фоновая” ответственность, чаще всего садятся за байк, чтобы почувствовать свою целостность, перезагрузиться и вернуть ресурсное состояние. Зачастую мать отдает семье всю себя, и порой забывает о себе, других своих ролях, даже не чувствует свои потребности», — отмечает психолог.
По мнению Оксаны Ереминой, выбирая мотоцикл, женщина дистанцируется от своих привычных ролей матери, жены и переключается на драйв — скорость, свободу и яркие эмоции. «Это своего рода перезагрузка, причем, гормональная в том числе. Происходит выброс адреналина и эндорфинов, что по сути, помогает справиться с выгоранием в материнстве», — добавила наш эксперт.
Но почему при этом «мотомамы» не задумываются о возможных последствиях? Оксана Еремина объясняет это формированием механизмов психологической защиты.
«Возникает иллюзия контроля или мысль, что со мной этого не случится. А также иллюзия мастерства. Особенно, когда у человека имеется солидный стаж в вождении, как это было с Сонатой. Она проездила 15 лет», — отмечает Оксана Еремина.
Также тот эмоциональный драйв, который возникает при езде на мотоцикле, связан с так называемым «принципом доминанты» по Ухтомскому. Это когда доминирование одних участков мозга приводит к подавлению других. Сильные эмоции попросту «выключают» неокортекс и снижают оценку риска.
К тому же, по словам эксперта, образ хрупкой и в то же время сильной женщины за рулем мощного байка на сегодняшний день привлекателен и социально одобряется, особенно в Сети. Одни ругают, а другие восхищаются. Таким образом дамы показывают, что могут быть не только мамами, но и целостными личностями.
После гибели Сонаты многие пользователи Сети ополчились на погибшую из-за того, что она не подумала о детях и оставила их сиротами. Такое поведение людей объясняется конфликтом ролей, рассказывает Оксана Еремина:
«Подобные трагедии вызывают общественную реакцию, потому что имеет место конфликт ролей матери и экстремала, сохранности жизни и саморазрушения. С одной стороны, общество ожидает от женщины заботы о жизни, детях, а с другой, — восхищается ее смелостью быть собой и ярко проявляться. И в то же время осуждает за безрассудность и высокую склонность к риску».
На похороны байкерши Сонаты пришли более 150 человек. Помимо близких и родных, проводить ее в последний путь приехали мотоциклисты со всего юга. Простились с ней под звуки ревущих моторов мотоциклов. Сонате был 41 год, почти половину яркой жизни она провела за рулем байка.