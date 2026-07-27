В Сети захейтили погибшую мотоактивистку Сонату, у которой остались двое детей

К тому же, по словам эксперта, образ хрупкой и в то же время сильной женщины за рулем мощного байка на сегодняшний день привлекателен и социально одобряется, особенно в Сети. Одни ругают, а другие восхищаются. Таким образом дамы показывают, что могут быть не только мамами, но и целостными личностями.