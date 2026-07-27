Обменял двойки на нечистоты: школьник устроил потоп в многоэтажке, запихнув дневник в унитаз

Мастеру пришлось вручную прочистить унитаз, чтобы извлечь из трубы дневник и наладить работу канализации. Теперь жители пытаются справиться с последствиями затопления. Сколько квартир пострадало от незадачливого двоечника — не уточняется. Но зато ясно, что мальчик надолго усвоит — проще взять на себя ответственность за проступок, чем скрыть его. Ведь всё равно вскроется, ещё и с потоком нечистот.