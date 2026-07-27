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Обменял двойки на нечистоты: школьник устроил потоп в многоэтажке, запихнув дневник в унитаз

В Новосибирске мальчик устроил потоп, пытаясь спрятать дневник с оценками.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске, в одном из жилых домов Плющихинского района, случилось необычное происшествие. Школьник, стремясь скрыть от родителей плохие отметки, спустил свой дневник в унитаз, что привело к засору канализации.

Из-за дневника, застрявшего в трубах, нечистоты начали вытекать из унитаза, заливая квартиру. Затопление длилось достаточно долго, и последствия потопа затронули даже соседей.

«Чтобы устранить засор, жильцам пришлось вызывать сантехника. Мастер согласился приехать на вызов ночью», — рассказал источник «КП-Новосибирск».

Мастеру пришлось вручную прочистить унитаз, чтобы извлечь из трубы дневник и наладить работу канализации. Теперь жители пытаются справиться с последствиями затопления. Сколько квартир пострадало от незадачливого двоечника — не уточняется. Но зато ясно, что мальчик надолго усвоит — проще взять на себя ответственность за проступок, чем скрыть его. Ведь всё равно вскроется, ещё и с потоком нечистот.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2021 году в Москве, разбирая окно, рабочие нашли спрятанный 64 года назад дневник двоечника, который он скрывал от родителей.