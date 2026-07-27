Шесть мирных жителей пострадали при атаках БПЛА в ДНР

Шесть мирных жителей пострадали в Донецкой Народной Республике в результате атак ударных беспилотников украинских формирований. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
В Ворошиловском районе Донецка ранения получил мужчина 1981 года рождения. В селе Коммуна городского округа Дебальцево при атаке на автомобиль пострадал мужчина 2005 года рождения, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
На трассе Дебальцево — Светлодарск беспилотник атаковал автомобиль. Пострадали женщина 1974 года рождения и мужчина 1975 года рождения.
Кроме того, ранения получили женщина 1950 года рождения в Приморском районе Мариуполя и мужчина 1991 года рождения в Великоновоселковском муниципальном округе. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
В результате атак повреждены жилой дом, четыре объекта гражданской инфраструктуры, семь грузовых и 20 легковых автомобилей. Повреждения зафиксированы в Донецке, Горловке, Мариуполе, Снежном, Докучаевске, Дебальцеве и нескольких муниципальных округах.
Ранее сообщалось, что 22 июля при атаках беспилотников в ДНР погибли два человека, еще десять мирных жителей получили ранения.