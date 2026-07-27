В Волжском мужчину обвинили в попытке сжечь жену после ссоры

По версии следствия, мужчина вернулся с работы и увидел жену в состоянии алкогольного опьянения. Между супругами возник конфликт, во время которого фигурант облил женщину спиртосодержащей жидкостью и поджег. Затем он сам потушил огонь, опасаясь за квартиру.