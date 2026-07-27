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В Волжском мужчину обвинили в попытке сжечь жену после ссоры

Житель Волжского попытался сжечь супругу во время семейной ссоры. Женщину госпитализировали, обвиняемого заключили под стражу.

Источник: Аргументы и факты

В городе Волжском Волгоградской области мужчину обвинили в попытке сжечь супругу во время семейной ссоры. Инцидент произошел 21 июля, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, мужчина вернулся с работы и увидел жену в состоянии алкогольного опьянения. Между супругами возник конфликт, во время которого фигурант облил женщину спиртосодержащей жидкостью и поджег. Затем он сам потушил огонь, опасаясь за квартиру.

На крики пострадавшей прибежал ее сын, который вызвал скорую помощь. Женщину госпитализировали с ожогами. В публикации отмечается, что ее удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Мужчина признал вину. Суд заключил его под стражу. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью.

Ранее сообщалось, что в Еврейской автономной области мужчину заключили под стражу по делу о попытке убийства знакомой. По версии следствия, после ссоры он облил женщину спиртом и поджег, однако очевидцы успели потушить огонь.