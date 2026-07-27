Фура с вафлями загорелась после столкновения с BMW в Москве

Напомним, на одной из трасс Троицкого округа раздался взрыв, за которым последовал пожар. В районе Вороново, в 15 километрах от Троицка, произошло ДТП с возгоранием транспортных средств. По словам очевидцев, был слышен громкий хлопок, и рядом с Калужским шоссе вспыхнуло пламя. В результате столкновения фуры и легковому автомобилю огонь охватил площадь в 40 квадратных метров.