В Тамбовской области объявили опасность атаки БПЛА

ТАМБОВ, 27 июля. /ТАСС/. Угрозу атаки беспилотников объявили на территории Тамбовской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
«Воздушная тревога» — опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС) на территории Тамбовской области", — говорится в сообщении.
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