В ГАИ Москвы назвали причину ДТП на Калужском шоссе

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Выезд на встречную полосу стал причиной ДТП на Калужском шоссе в Новой Москве, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГАИ.
«По предварительным данным, в районе села Вороново водитель автомобиля BMW выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с грузовым автомобилем, с последующим возгоранием транспортных средств», — говорится в сообщении.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.
В прокуратуре Москвы добавили, что по факту случившегося проводится процессуальная проверка. Установление всех обстоятельств ДТП на контроле в надзорном ведомстве.