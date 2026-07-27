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В ГАИ Москвы назвали причину ДТП на Калужском шоссе

Ей стал выезд на встречную полосу.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Выезд на встречную полосу стал причиной ДТП на Калужском шоссе в Новой Москве, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГАИ.

«По предварительным данным, в районе села Вороново водитель автомобиля BMW выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с грузовым автомобилем, с последующим возгоранием транспортных средств», — говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

В прокуратуре Москвы добавили, что по факту случившегося проводится процессуальная проверка. Установление всех обстоятельств ДТП на контроле в надзорном ведомстве.