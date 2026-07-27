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В Ярославле неадекватный мужчина на улице избил пенсионерку

Губернатор Ярославской области Евраев пообещал принять «самые жесткие меры» к мужчине, который напал на пожилую женщину. Пострадавшую пришлось госпитализировать.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев взял на личный контроль расследование нападения на пожилую женщину в центре Ярославля. Инцидент попал на камеры наблюдения, видео разошлось по соцсетям.

«Взял на личный контроль ситуацию с нападением на улице Чехова. Там сегодня днем неадекватный мужчина напал на пожилую женщину. Его знакомый просто прошел мимо упавшей без сознания. Всех подобных “деятелей” будем оперативно отыскивать и принимать самые жесткие меры», — написал Евраев в «Максе».

На кадрах видно, как мужчина догоняет пенсионерку и со спины бьет ее кулаком по голове. После этого женщина падает без сознания, а злоумышленник и его знакомый уходят.

По данным местных СМИ, пострадавшая госпитализирована.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области водитель такси избил пассажира молотком по голове из-за попытки сесть в салон машины в грязной одежде.

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