В Ярославле неадекватный мужчина на улице избил пенсионерку

«Взял на личный контроль ситуацию с нападением на улице Чехова. Там сегодня днем неадекватный мужчина напал на пожилую женщину. Его знакомый просто прошел мимо упавшей без сознания. Всех подобных “деятелей” будем оперативно отыскивать и принимать самые жесткие меры», — написал Евраев в «Максе».