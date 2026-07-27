В Ярославле неадекватный мужчина на улице избил пенсионерку

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев взял на личный контроль расследование нападения на пожилую женщину в центре Ярославля. Инцидент попал на камеры наблюдения, видео разошлось по соцсетям.
«Взял на личный контроль ситуацию с нападением на улице Чехова. Там сегодня днем неадекватный мужчина напал на пожилую женщину. Его знакомый просто прошел мимо упавшей без сознания. Всех подобных “деятелей” будем оперативно отыскивать и принимать самые жесткие меры», — написал Евраев в «Максе».
На кадрах видно, как мужчина догоняет пенсионерку и со спины бьет ее кулаком по голове. После этого женщина падает без сознания, а злоумышленник и его знакомый уходят.
По данным местных СМИ, пострадавшая госпитализирована.
Ранее сообщалось, что в Астраханской области водитель такси избил пассажира молотком по голове из-за попытки сесть в салон машины в грязной одежде.