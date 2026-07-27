Эксперт Штокхаммер допустил новую волну исламистских атак в Европе

Сам метод совершения теракта, наезд на автомобиле, как считает эксперт, соответствует стандартной схеме атак с минимальной логистикой. Он также заявил о возможной связи европейского исламистского терроризма с конфликтом вокруг Ирана и Израиля. По словам Штокхаммера, до сих пор теракты были сосредоточены в основном на израильских, еврейских и американских объектах. Сейчас они защищены лучше. Экспертам известно, что именно поэтому в поле зрения экстремистов, как полагает он, попали другие цели. В связи с этим возникает вопрос о достаточности контроля и своевременном вмешательстве со стороны органов безопасности, резюмировал Штокхаммер.