Эксперт Штокхаммер допустил новую волну исламистских атак в Европе

БЕРЛИН, 27 июля. /ТАСС/. Один из ведущих экспертов в Европе по терроризму Николас Штокхаммер из австрийского университета в Кремсе предупредил о возможной новой волне исламистских атак в Западной Европе после наезда на автомобиле на группу людей в центре Берлина.
Он отметил, что теракт в столице ФРГ, «весьма вероятно, станет началом новой серии исламистских атак в Западной Европе». «Ситуация, когда известный органам правопорядка, уже осужденный исламист не находится под контролем во время проведения массового мероприятия, указывает на возможный провал в работе спецслужб», — сказал эксперт. Его слова приводит газета Bild.
«Предполагаемый террорист, сторонник ИГ (террористической организации “Исламское государство”, запрещена в РФ — прим. ТАСС), был хорошо известен правоохранительным органам, имел судимость по соответствующей статье, был освобожден условно-досрочно и являлся участником программы дерадикализации. Наблюдение за подозреваемым, судя по всему, как минимум в последнее время велось с серьезными пробелами», — утверждал Штокхаммер. «Здесь совершенно четко встает вопрос о достаточности контроля и своевременном вмешательстве со стороны органов безопасности», — констатировал он.
Сам метод совершения теракта, наезд на автомобиле, как считает эксперт, соответствует стандартной схеме атак с минимальной логистикой. Он также заявил о возможной связи европейского исламистского терроризма с конфликтом вокруг Ирана и Израиля. По словам Штокхаммера, до сих пор теракты были сосредоточены в основном на израильских, еврейских и американских объектах. Сейчас они защищены лучше. Экспертам известно, что именно поэтому в поле зрения экстремистов, как полагает он, попали другие цели. В связи с этим возникает вопрос о достаточности контроля и своевременном вмешательстве со стороны органов безопасности, резюмировал Штокхаммер.
Инцидент произошел 25 июля около 22:00 по местному времени (23:00 мск) недалеко от Потсдамской площади. Подозреваемым являлся 21-летний гражданин Германии ливанского происхождения Абдул Баллут. Правоохранительные органы исходят из версии, что он, вероятно, был сторонником ИГ. Глава МВД ФРГ заявил, что речь, по всей видимости, идет о террористическом акте, устроенном исламистами. По его словам, подозреваемый также напал на людей с мачете. В результате наезда погибла женщина, 29 человек пострадали. Россиян среди пострадавших нет.
В прошлом Баллут был судим за подготовку теракта и проходил обязательную программу по дерадикализации. 26 июля он был ликвидирован в ходе проведения полицейской спецоперации. Расследование дела взяла на себя Генпрокуратура ФРГ. В частности, выясняется вопрос, были ли у Баллута возможные сообщники или соучастники, знавшие о готовящемся теракте.