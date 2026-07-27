15-летний камышанин угнал малолитражку, оставленную в ремонт автосервису

В поисках подозреваемых оперативники вышли на 15-летнего местного жителя. Подросток рассказал, что вместе со знакомым увидели автомобиль и решили посмотреть поближе, а затем обнаружили в багажнике ключи от замка зажигания. Тогда они решили завести машину и отправились кататься по городу. Накатавшись, бросили авто в шестом микрорайоне, где его и нашли полицейские.