15-летний камышанин угнал малолитражку, оставленную в ремонт автосервису

В Камышине правоохранители раскрыли угон автомобиля, который его владелица оставила на ремонт в автосервисе, сообщает главк МВД по Волгоградской области.
О пропаже машины правоохранителям рассказала сама автолюбительница. По словам женщины, 9 июля она оставила свой Daewoo Matiz слесарям для ремонта. А уже 17 июля не обнаружила малолитражку. При этом сами сотрудники сервиса думали, что машину забрала ее владелица.
В поисках подозреваемых оперативники вышли на 15-летнего местного жителя. Подросток рассказал, что вместе со знакомым увидели автомобиль и решили посмотреть поближе, а затем обнаружили в багажнике ключи от замка зажигания. Тогда они решили завести машину и отправились кататься по городу. Накатавшись, бросили авто в шестом микрорайоне, где его и нашли полицейские.
Исправную машину вернули заявительнице, а по факту угона возбуждено уголовное дело. А ранее в областном центре на угоне попались еще двое волгоградцев — они починили чужое авто и отправились по своим делам на нем.