Избитая в Польше украинка призвала земляков реже говорить на родном языке

«Я бы хотела попросить всех украинцев, всех, кто находится за границей, чтобы как можно меньше разговаривали на своём языке в общественных местах, и чтобы берегли себя и прежде всего своё здоровье и безопасность, ибо даже обычный поход в магазин может окончиться в госпитале», — сказала она в видеообращении в эфире телеканала TVN.
Эти слова пострадавшая произнесла на польском языке, при этом не уточнив, какой именно язык имела в виду. У обоих пострадавших подозревают сотрясение мозга, а девушке наложили швы на шею.
По данным Gazeta Wyborcza, за первое полугодие 2026 года число преступлений против украинцев в Польше выросло примерно на треть.
Ранее в польском городе Курник 42-летний гражданин Украины устроил вооружённый налёт на офис частной компании. Мужчина в маске проник в помещение охраны, угрожая сотруднику ножом и шумовым пистолетом. Он связал охранника, обыскал офисы и забрал стальной сейф, телефон и ключи от служебного автомобиля. Личность мужчины установили во время оперативных мероприятий. Через несколько часов его задержали и поместили под стражу.
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