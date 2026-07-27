Избитая в Польше украинка призвала земляков реже говорить на родном языке

«Я бы хотела попросить всех украинцев, всех, кто находится за границей, чтобы как можно меньше разговаривали на своём языке в общественных местах, и чтобы берегли себя и прежде всего своё здоровье и безопасность, ибо даже обычный поход в магазин может окончиться в госпитале», — сказала она в видеообращении в эфире телеканала TVN.