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Макрон заявил о локализации лесного пожара на юго-западе Франции

В то же время президент считает, что ситуация в регионе в ближайшее время не нормализуется.

Источник: Thibaut Durand / Hans Lucas via Reuters

ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Лесной пожар, бушующий в департаменте Ланды на юго-западе Франции, локализован. Об этом журналистам сообщил президент республики Эмманюэль Макрон во время поездки в соседний департамент Жиронда, охваченный огнем.

«Пожар в Ландах локализован, и это хорошая новость», — сказал Макрон, выступая в Бордо (административный центр Жиронды). Трансляцию вел телеканал BFMTV.

В то же время Макрон считает, что ситуация с лесными пожарами в регионе в ближайшее время не нормализуется. «Ближайшие недели будут трудными», — подчеркнул глава государства.

Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что площадь выгоревших лесов в стране достигла рекордных 116 тыс. га.

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