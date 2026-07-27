Макрон заявил о локализации лесного пожара на юго-западе Франции

ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Лесной пожар, бушующий в департаменте Ланды на юго-западе Франции, локализован. Об этом журналистам сообщил президент республики Эмманюэль Макрон во время поездки в соседний департамент Жиронда, охваченный огнем.
«Пожар в Ландах локализован, и это хорошая новость», — сказал Макрон, выступая в Бордо (административный центр Жиронды). Трансляцию вел телеканал BFMTV.
В то же время Макрон считает, что ситуация с лесными пожарами в регионе в ближайшее время не нормализуется. «Ближайшие недели будут трудными», — подчеркнул глава государства.
Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что площадь выгоревших лесов в стране достигла рекордных 116 тыс. га.