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В Воронеже объявили угрозу непосредственного удара БПЛА

Об этом сообщили в канале ГУ МЧС по региону.

ВОРОНЕЖ, 27 июля. /ТАСС/. Угрозу непосредственного удара беспилотников объявили в Воронеже. Об этом сообщается в канале ГУ МЧС по региону в «Максе».

«Воздушная тревога в связи с угрозой непосредственного удара беспилотных воздушных судов в г. о. г. Воронеж», — говорится в сообщении.

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