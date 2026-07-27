В Воронеже объявили угрозу непосредственного удара БПЛА

ВОРОНЕЖ, 27 июля. /ТАСС/. Угрозу непосредственного удара беспилотников объявили в Воронеже. Об этом сообщается в канале ГУ МЧС по региону в «Максе».
«Воздушная тревога в связи с угрозой непосредственного удара беспилотных воздушных судов в г. о. г. Воронеж», — говорится в сообщении.
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