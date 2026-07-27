Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли при возгорании BMW после ДТП с фурой на Калужском шоссе

Автомобиль загорелся после столкновения с грузовиком на Калужском шоссе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса в Telegram-канале.

Автомобиль загорелся после столкновения с грузовиком на Калужском шоссе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса в Telegram-канале.

ДТП произошло в районе села Вороново. На месте происшествия работают оперативные службы города, обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняются. В Дептрансе уточнили, что в районе аварии движение затруднено на 1,5 километра.

Как сообщает Telegram-канал Shot, водитель и пассажир легкового авто скончались на месте. По одной из версий, BMW выскочила на встречную полосу и врезалась в грузовик. Предварительно, легковушка протаранила бензобак фуры, а затем врезалась в мотоциклиста. Мотоциклист от госпитализации отказался.