Два человека погибли при возгорании BMW после ДТП с фурой на Калужском шоссе

Как сообщает Telegram-канал Shot, водитель и пассажир легкового авто скончались на месте. По одной из версий, BMW выскочила на встречную полосу и врезалась в грузовик. Предварительно, легковушка протаранила бензобак фуры, а затем врезалась в мотоциклиста. Мотоциклист от госпитализации отказался.