Прокуратура вынудила стройкомпанию Волгограда выплатить долги работникам

В надзорный орган обратился один из работников предприятия, который с января по март текущего года не получил в качестве зарплаты больше 155 тысяч рублей. Правоохранители выяснили, что гендиректор компании, имея возможность оплатить труд сотрудника, направил эти деньги на хознужды вместо зарплаты. Дальнейшая проверка вскрыла задолженность компании перед 39 работниками на сумму, превышающую 2,7 млн рублей.