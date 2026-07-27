Прокуратура вынудила стройкомпанию Волгограда выплатить долги работникам

В Городищенском районе возбуждено уголовное дело в отношении компании «КЖИ», которая задолжала почти 40 своим сотрудникам больше двух миллионов рублей, сообщает прокуратура Волгоградской области.
В надзорный орган обратился один из работников предприятия, который с января по март текущего года не получил в качестве зарплаты больше 155 тысяч рублей. Правоохранители выяснили, что гендиректор компании, имея возможность оплатить труд сотрудника, направил эти деньги на хознужды вместо зарплаты. Дальнейшая проверка вскрыла задолженность компании перед 39 работниками на сумму, превышающую 2,7 млн рублей.
В связи с этим в отношении работодателя возбуждено уголовное дело, а прокуратура подала в суд исковые заявления о взыскании зарплат в интересах сотрудников. На текущий момент должник погасил уже 2,2 миллиона рублей.
Ранее в Волгограде еще одна компания попалась на «экономии» зарплаты своего инженера-сметчика.