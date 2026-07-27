В Днепре сотрудник ТЦК открыл огонь по женщине во время конфликта

Ране во Львове произошёл конфликт между местными жителями и сотрудниками ТЦК. Участники перепалки забрасывали представителей ТЦК камнями и кусками асфальта. Украинские военкомы также пытались бросать предметы в ответ, однако до открытого столкновения дело не дошло.