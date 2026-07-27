Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Днепре сотрудник ТЦК открыл огонь по женщине во время конфликта

Сотрудники территориального центра комплектования выстрелили в женщину и ранили её. Инцидент произошёл в Днепре, сообщает «Страна.ua».

Источник: Life.ru

Несколько женщин пытались помешать сотрудникам ТЦК мобилизовать мужчину. Во время конфликта одна из участниц получила огнестрельное ранение.

Ещё одной женщине распылили в лицо содержимое перцового баллончика. Третьей участнице конфликта переехали ногу. Сведения о состоянии пострадавших не приводятся.

Ране во Львове произошёл конфликт между местными жителями и сотрудниками ТЦК. Участники перепалки забрасывали представителей ТЦК камнями и кусками асфальта. Украинские военкомы также пытались бросать предметы в ответ, однако до открытого столкновения дело не дошло.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.