В Днепре сотрудник ТЦК открыл огонь по женщине во время конфликта

Несколько женщин пытались помешать сотрудникам ТЦК мобилизовать мужчину. Во время конфликта одна из участниц получила огнестрельное ранение.
Ещё одной женщине распылили в лицо содержимое перцового баллончика. Третьей участнице конфликта переехали ногу. Сведения о состоянии пострадавших не приводятся.
Ране во Львове произошёл конфликт между местными жителями и сотрудниками ТЦК. Участники перепалки забрасывали представителей ТЦК камнями и кусками асфальта. Украинские военкомы также пытались бросать предметы в ответ, однако до открытого столкновения дело не дошло.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.