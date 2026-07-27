Американца спасли от укуса змеи 37 дозами противоядия

Житель Калифорнии Джейк Энтрупа выжил после укуса гремучей змеи благодаря рекордному количеству противоядия. Как пишет LADBible, пострадавшему потребовалось 37 доз сыворотки.
Трагедия произошла во время обычной пробежки. Энтрупа бежал по привычному маршруту со своей собакой и случайно наступил на змею, которая незамедлительно нанесла укус. Яд подействовал почти мгновенно: уже через пару минут у мужчины настолько ухудшилось зрение, что он не мог разглядеть собственную руку перед лицом. Позже начали проявляться и другие неврологические симптомы.
К счастью, рядом оказалась медсестра, которая услышала крики пострадавшего. Она подбежала к нему и помогала сохранять спокойствие до приезда бригады скорой помощи.
В первом медицинском центре Джейку ввели 20 доз антидота, но этого оказалось недостаточно, чтобы остановить действие токсина. Пациента срочно перевели в больницу Лос-Анджелеса, где ему сделали ещё 14 инъекций. Таким образом, суммарное количество введённого противоядия достигло 34 доз.
Мужчина провёл трое суток в отделении интенсивной терапии. Как рассказывала его мать, у сына дергались глаза и тело — яд активно поражал нервную систему. В настоящее время Джейк уже передвигается с помощью костылей и постепенно восстанавливается. Когда именно он сможет вернуться к занятиям спортом, пока остаётся под вопросом.
Сам спортсмен предупреждает: в подобной ситуации главное — не впадать в панику и как можно скорее обратиться за профессиональной помощью.
Ранее мы писали: В Норвегии расследуют гибель всадницы на тренировке.
Читайте также: Водитель и два ребенка погибли в ДТП в регионе РФ: «Лада» врезалась в автобус.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.