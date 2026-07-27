Американца спасли от укуса змеи 37 дозами противоядия

Трагедия произошла во время обычной пробежки. Энтрупа бежал по привычному маршруту со своей собакой и случайно наступил на змею, которая незамедлительно нанесла укус. Яд подействовал почти мгновенно: уже через пару минут у мужчины настолько ухудшилось зрение, что он не мог разглядеть собственную руку перед лицом. Позже начали проявляться и другие неврологические симптомы.