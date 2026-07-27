В Сочи мужчина пошел купаться во время шторма и пропал

Житель Ростовской области пошел купаться во время шторма в Сочи и пропал, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС.
Инцидент произошел вечером 24 июля. Мужчина пошел купаться во время шторма и не смог выплыть на берег. Специалисты вышли в море на его поиски. Они обследовали акваторию, буны и прибрежные защитные сооружения. Однако пропавшего обнаружить не удалось.
Поиски продолжились на следующий день. Мужчину обнаружили на дне моря, на удалении 130 метров от береговой полосы. Погибшего транспортировали на берег и передали сотрудникам следственных органов.
Ранее стало известно, что в Ленинградской области были обнаружены тела двух людей, пропавших во время шторма.
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