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В Сочи мужчина пошел купаться во время шторма и пропал

На дне Черного моря обнаружили тело мужчины.

Источник: Аргументы и факты

Житель Ростовской области пошел купаться во время шторма в Сочи и пропал, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС.

Инцидент произошел вечером 24 июля. Мужчина пошел купаться во время шторма и не смог выплыть на берег. Специалисты вышли в море на его поиски. Они обследовали акваторию, буны и прибрежные защитные сооружения. Однако пропавшего обнаружить не удалось.

Поиски продолжились на следующий день. Мужчину обнаружили на дне моря, на удалении 130 метров от береговой полосы. Погибшего транспортировали на берег и передали сотрудникам следственных органов.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области были обнаружены тела двух людей, пропавших во время шторма.

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