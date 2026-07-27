Стала известна причина аварии с участием BMW и грузового автомобиля в Новой Москве

Напомним, в районе Вороново, в 15 километрах от Троицка, произошло ДТП с возгоранием транспортных средств. По словам очевидцев, был слышен громкий хлопок, и рядом с Калужским шоссе вспыхнуло пламя. Жертвами аварии стали водитель и пассажир легковушки, ещё один человек получил травмы. Предварительно, легковушка врезалась в область топливного бака фуры. Водитель и пассажир BMW скончались до приезда медиков, также пострадал мотоциклист.