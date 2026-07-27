Во Вроцлаве трое поляков избили украинскую пару за разговор на родном языке

Инцидент во Вроцлаве происходит на фоне роста напряжённости в отношениях между Варшавой и Киевом. По данным Gazeta Wyborcza, только за первую половину 2026 года число зафиксированных преступлений и правонарушений на почве ненависти в отношении граждан Украины в Польше увеличилось на треть и достигло 180 случаев. Пострадавшие всё чаще жалуются на физическое насилие, угрозы, оскорбления и травлю в интернете.