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Во Вроцлаве трое поляков избили украинскую пару за разговор на родном языке

Жертва нападения во Вроцлаве — гражданка Украины — записала видеообращение к соотечественникам, в котором призвала их воздерживаться от разговоров на родном языке в общественных местах за рубежом.

Жертва нападения во Вроцлаве — гражданка Украины — записала видеообращение к соотечественникам, в котором призвала их воздерживаться от разговоров на родном языке в общественных местах за рубежом. Её слова прозвучали в эфире польского телеканала TVN после того, как она и её спутник подверглись жестокому избиению в одном из магазинов города.

По данным пострадавшей, поводом для агрессии стал украинский акцент. Трое местных жителей набросились на пару прямо в торговом зале. В результате медики диагностировали у обоих подозрение на сотрясение мозга, а девушке наложили швы на шею. Польские правоохранители ведут розыск нападавших.

В своём обращении, которое она произнесла на польском языке, женщина попросила всех украинцев за границей быть предельно осторожными. Она заявила, что даже обычный поход в магазин может обернуться госпитализацией, и призвала людей беречь себя и своё здоровье.

Инцидент во Вроцлаве происходит на фоне роста напряжённости в отношениях между Варшавой и Киевом. По данным Gazeta Wyborcza, только за первую половину 2026 года число зафиксированных преступлений и правонарушений на почве ненависти в отношении граждан Украины в Польше увеличилось на треть и достигло 180 случаев. Пострадавшие всё чаще жалуются на физическое насилие, угрозы, оскорбления и травлю в интернете.

Дипломатический фон между странами остаётся сложным из-за исторических разногласий, в первую очередь — вокруг оценки событий Волынской резни 1939−1945 годов. Польша считает эти события геноцидом.

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