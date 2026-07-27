В Сумах произошли взрывы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Взрывы произошли в Сумах на севере Украины. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».
Менее чем за час в городе произошли два взрыва.
В Сумской области работают сирены воздушной тревоги.
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