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В Сумах произошли взрывы

В Сумской области работают сирены воздушной тревоги.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Взрывы произошли в Сумах на севере Украины. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

Менее чем за час в городе произошли два взрыва.

В Сумской области работают сирены воздушной тревоги.

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