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В Севастополе 27 июля сбили ещё два украинских беспилотника

Системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника в Балаклавском районе Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: Life.ru

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 2 БПЛА в Балаклавском районе. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах», — пишет он. Ранее была объявлена воздушная тревога.

Ранее Развожаев заявил, что три украинских беспилотника были сбиты над Севастополем в Балаклавском и Ленинском районах в ходе отражения воздушной атаки. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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