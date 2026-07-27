В Сумах прозвучал взрыв

В Сумах прогремел взрыв, сообщает украинское издание «Страна».
«Взрыв в Сумах», — говорится в публикации.
Согласно карте украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучала в ряде областей Украины, в том числе в части Сумской.
Ранее сообщалось о взрывах в Николаеве на фоне воздушной тревоги.
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