На реке Уфа столкнулись два гидроцикла, погиб один из водителей

Ранее московского блогера задержали в аэропорту Шереметьево после опасных манёвров на катере в Калининграде. Мужчина катал подруг и намеренно поднял волну возле байдарок с воспитанниками детской спортивной школы. Один из подростков упал в воду, а водитель катера покинул место происшествия. Мать пострадавшего ребёнка обратилась к руководителю Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Следователи возбудили уголовное дело и решают вопрос о мере пресечения для блогера.