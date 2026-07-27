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Американский самолет появился над Персидским заливом

Самолет США, подававший сигнал об аварийной ситуации на борту во время полета, вновь замечен в районе Персидского залива.

Источник: Аргументы и факты

Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry, который несколькими днями ранее передал сигнал о нештатной ситуации во время полета, снова зафиксирован в воздушном пространстве над Персидским заливом. Об этом пишет ТАСС.

По данным источника в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока, воздушное судно выполняет полет по круговой траектории на высоте около 8,5 километра.

Собеседник агентства отметил, что речь идет о том же самолете, который 23 июля подал аварийный сигнал. Тогда он благополучно приземлился на одной из военных баз региона, после чего несколько дней не появлялся в небе. Причины произошедшего инцидента по-прежнему не раскрываются.

Источник также напомнил, что этот Boeing E-3B Sentry был принят на вооружение ВВС США в 1980 году и эксплуатируется уже около 46 лет. Самолеты данного класса предназначены для дальнего радиолокационного обнаружения и способны выявлять воздушные цели на расстоянии до 400 километров.

Ранее сообщалось, что в ходе учебного полета в Аргентине инструктор выпал из самолета Cessna C-150, временно передав управление 22-летней студентке.

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