Американский самолет появился над Персидским заливом

Собеседник агентства отметил, что речь идет о том же самолете, который 23 июля подал аварийный сигнал. Тогда он благополучно приземлился на одной из военных баз региона, после чего несколько дней не появлялся в небе. Причины произошедшего инцидента по-прежнему не раскрываются.