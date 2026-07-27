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Более 100 домов повреждены во время урагана в Ростовской области

Крыши 110 многоквартирных домов были повреждены в Ростовской области после урагана 25 июля, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Семь домов — в Ростове-на-Дону.

Крыши 110 многоквартирных домов были повреждены в Ростовской области после урагана 25 июля, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Семь домов — в Ростове-на-Дону.

По словам губернатора, во всех районах области восстановлено водоснабжение, а 80% поврежденных линий и подстанций высокого и низкого напряжения отремонтированы. Кроме того, коммунальные бригады продолжают работы, продолжается распил и уборка поваленных ветром деревьев, добавил господин Слюсарь.

25 июля в Ростовской области прошел сильный ливень с грозой и штормовым ветром. Без света остались как минимум 15 муниципалитетов. В нескольких районах было нарушено водоснабжение.

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