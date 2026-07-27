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На юге Ростовской области объявили беспилотную опасность

Об этом следует из оповещения в приложении МЧС.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июля. /ТАСС/. Беспилотная опасность объявлена в южной части Ростовской области, следует из оповещения в приложении МЧС РФ.

«Объявлена беспилотная опасность по южной части Ростовской области», — говорится в сообщении.

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