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Раскрыты личности погибших в Луганске молодоженов-мотоциклистов

Жертвами аварии на улице Курчатова в Луганске стали молодые супруги — 19-летний Никита и 18-летняя Елизавета.

Жертвами аварии на улице Курчатова в Луганске стали молодые супруги — 19-летний Никита и 18-летняя Елизавета. Пара недавно поженилась и готовилась к рождению ребенка. Об этом пишет «Российская газета».

В академии имени Матусовского, где Никита начал обучение на режиссера, его гибель восприняли тяжело.

«Совсем недавно он переступил порог академии, полный надежд и творческих планов. Уверены, он мог бы стать прекрасным режиссером. Это горе, которое трудно пережить», — говорится в сообщении учебного заведения.

Елизавету знакомые вспоминают как светлого и жизнерадостного человека. По словам близких, супруги осознавали риски и уже выставили мотоцикл на продажу, планируя отказаться от опасных поездок перед рождением ребенка, однако трагедия опередила их намерения.

ДТП произошло около 21:25 на улице Курчатова. По данным республиканской Госавтоинспекции, мотоцикл Honda, на котором двигались супруги, столкнулся с автомобилем Lexus. Водитель и пассажирка мотоцикла погибли на месте. Водитель иномарки и двое его несовершеннолетних пассажиров получили травмы.

Ранее сообщалось, что настоятель монастыря в Нижегородской области иеромонах Тихон погиб в ДТП.

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