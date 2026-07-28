Столкновение гидроциклов под Уфой: один водитель погиб на месте

В Калининском районе Уфы столкнулись два гидроцикла. Один из управлявших ими мужчин получил травмы, несовместимые с жизнью. О происшествии информирует Приволжская транспортная прокуратура.
Инцидент зафиксирован вечером 27 июля. Трагедия разыгралась в акватории реки Уфа, неподалеку от канала, по которому сбрасывается вода из озера Тёплого.
На место аварии оперативно прибыл заместитель Уфимского транспортного прокурора. Представитель надзорного ведомства координирует работу всех оперативных служб и правоохранительных органов, задействованных в разбирательстве. Проводится проверка по факту гибели гражданина.
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