Пожар, вспыхнувший в Новой Москве после смертельного ДТП, был ликвидирован

Авария произошла в районе Вороново. По данным Госавтоинспекции, водитель BMW выехал на встречную полосу, после чего машина столкнулась с фурой.
В результате ДТП погибли два человека. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и другие экстренные службы.
Движение на участке Калужского шоссе могло быть затруднено из-за работы спасателей и последствий аварии.
Ранее в Крыму в ДТП с рейсовым автобусом погибли водитель и двое детей. Предварительно, водитель «Лады Гранты» по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом, который следовал по маршруту Саки — Геройское.
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