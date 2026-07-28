Задержанному журналисту Hromadske вручили повестку на военно-врачебную комиссию

В связи с инцидентом Hromadske напомнило, что еще в 2024 году Шульгату, работавшему в то время журналистом платформы «Следствия. Инфо», пытались вручить мобилизационную повестку после его разоблачения в наличии элитного имущества у руководителя департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Ильи Витюка. По информации источников «Следствия. Инфо», тогда представителями ТЦК руководил некто Алексей Биленко — человек, близкий к Витюку.