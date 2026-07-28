Задержанному журналисту Hromadske вручили повестку на военно-врачебную комиссию

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Задержанного полицией в Киеве журналиста издания Hromadske Евгения Шульгата отпустили из территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и вручили повестку на прохождение военно-врачебной комиссии.
О том, что журналиста отпустили, сообщило Hromadske.
Ранее полиция задержала в Киеве Шульгата, который работает в том числе над темами коррупции среди представителей правоохранительных органов. Полицейские остановили такси, в котором ехал Шульгат, и надели на него наручники. Правоохранители пояснили, что основанием для задержания стало якобы нарушение журналистом правил воинского учета.
Позже в Киевском городском ТЦК подтвердили, что Шульгата доставили в один из районных военкоматов. Там заявили, что журналист «вовремя не прошел военно-врачебную комиссию в установленном порядке».
В связи с инцидентом Hromadske напомнило, что еще в 2024 году Шульгату, работавшему в то время журналистом платформы «Следствия. Инфо», пытались вручить мобилизационную повестку после его разоблачения в наличии элитного имущества у руководителя департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Ильи Витюка. По информации источников «Следствия. Инфо», тогда представителями ТЦК руководил некто Алексей Биленко — человек, близкий к Витюку.