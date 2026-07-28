ВСУ нанесли удар FPV-дронами по эвакуируемым жителям Константиновки

Ранее Life.ru писал, что российские солдаты помогли 90-летней жительнице запорожского села, которая осталась без воды и еды. Боец Скиф увидел пенсионерку Этер, сидящую на крыльце в одиночестве, и спросил о её здоровье. Женщина, смущаясь, попросила принести ей воды, так как сама она не могла её достать. На следующий день боец вернулся с запасом воды, едой и большим мешком муки. На этом помощь не закончилась. Этер оформили паспорт и пенсию, а в её доме провели небольшой ремонт.