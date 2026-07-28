ПВО уничтожила ещё четыре украинских беспилотника над Тульской областью

Ранее при атаках ударных беспилотников ВСУ пострадали шесть мирных жителей Донецкой Народной Республики. В Донецке ранения получил мужчина 1981 года рождения, а в селе Коммуна — молодой человек 2005 года рождения. На трассе Дебальцево — Светлодарск пострадали женщина 1974 года рождения и мужчина 1975 года рождения. Ещё двух человек ранили в Мариуполе и Великоновосёлковском округе. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.