Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО уничтожила ещё четыре украинских беспилотника над Тульской областью

Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё четыре украинских беспилотника в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

По словам Миляева, в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) никто не пострадал. Предварительный осмотр не выявил повреждений зданий и объектов инфраструктуры. Губернатор призвал жителей соблюдать осторожность. При обнаружении подозрительных предметов необходимо сразу звонить по телефонам экстренных служб 01, 101 или 112. Опасность атаки беспилотников в Тульской области сохраняется.

Ранее при атаках ударных беспилотников ВСУ пострадали шесть мирных жителей Донецкой Народной Республики. В Донецке ранения получил мужчина 1981 года рождения, а в селе Коммуна — молодой человек 2005 года рождения. На трассе Дебальцево — Светлодарск пострадали женщина 1974 года рождения и мужчина 1975 года рождения. Ещё двух человек ранили в Мариуполе и Великоновосёлковском округе. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше