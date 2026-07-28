Подросток утонул в Гореловском озере в Санкт-Петербурге после прыжка с сапборда

Подросток утонул в Гореловском озере после прыжка с сапборда. Видео © Telegram / Дорожный Контроль СПБ | ЛО.
Юноша ушёл под воду в десяти метрах от берега и больше не показался. Прибывшие на место водолазы обследовали акваторию и обнаружили погибшего на глубине около 1,5 метра.
Плавать на SUP-бордах без подготовки нельзя. Есть классические правила поведения на воде, которые действуют для любого сплавного средства. На сапе, как и на любом туристическом плавсредстве, действует свод правил. Подробнее — в материале Life.ru.
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