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Подросток утонул в Гореловском озере в Санкт-Петербурге после прыжка с сапборда

В Гореловском озере в Санкт-Петербурге погиб 16-летний юноша. Подросток прыгнул с сапборда в воду примерно в 10 метрах от берега, сообщили в городском управлении МЧС.

Источник: Life.ru

Подросток утонул в Гореловском озере после прыжка с сапборда. Видео © Telegram / Дорожный Контроль СПБ | ЛО.

Юноша ушёл под воду в десяти метрах от берега и больше не показался. Прибывшие на место водолазы обследовали акваторию и обнаружили погибшего на глубине около 1,5 метра.

Плавать на SUP-бордах без подготовки нельзя. Есть классические правила поведения на воде, которые действуют для любого сплавного средства. На сапе, как и на любом туристическом плавсредстве, действует свод правил. Подробнее — в материале Life.ru.

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