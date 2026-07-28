Прокуратура попросила ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек

В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностирован рак желудка четвертой стадии. Ее обвиняли о выводе более 250 миллионов руб в ОАЭ по подложным документам, однако приостановили судебное производство из-за болезни. В минувшую пятницу были подписаны постановления о возобновлении производства и о назначении судебного заседания на 30 июля.