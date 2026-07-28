Во Франции за месяц ограбили сразу три музея

Ранее сообщалось, что музей «Лалик» ограбили 5 июля около 05:30 по местному времени. По первоначальным данным, преступники в капюшонах выломали входную дверь и разбили шесть витрин. Они похитили 20 ювелирных изделий из хрусталя, ущерб оценили примерно в €4 млн. Следователи начали изучать записи с камер видеонаблюдения. Администрация временно закрыла экспозицию и пообещала усилить меры безопасности. Музей открылся в 2011 году, а после ограбления Лувра получил статус объекта особой важности.